كيف يوفر تطبيق التوقيت الصيفي في استخدام الطاقة؟

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، عودة العمل بالتوقيت الصيفي، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بهدف ترشيد الطاقة والاستهلاك، ومن المنتظر أن يتم طرح القرار أمام البرلمان تمهيداً لتفعيله، وإصدار قانون للعمل به.

ويأتي قرار مجلس الوزراء بالعمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف 7 سنوات، وحول الكيفية التي يوفر بها الطاقة وترشيد الاستهلاك في التوقيت الصيفي، إذ أوضحت خبيرة دراسات الجدوي الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن العمل بالتوقيت الصيفي يقدم اليوم ساعة بالنهار: «يعني الساعة 7 تبقي 6 وهكذا»، وهذا يؤدي إلى انتهاء مواعيد العمل مبكرًا بساعة في النهار، ما يوفر في استهلاك الكهرباء المستخدمة في الإضاءة: «بنستفاد من الساعة في قلة استخدام الإنارة».

كيف يساهم التوقيت الصيفي في ترشيد الاستهلاك؟

وأضافت «الملاح» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من مميزات التوقيت الصيفي تكون ساعات العمل في النهار والإضاءة الطبيعية متوفرة دون حاجة إلى استخدام الكهرباء في الإضاءة: «القطاع الخاص بيخلص شغل الساعة 5 أو 6 في الصيف وده هيكون فيه ترشيد للكهرباء وعدم إنارة»، لافتة إلى أن الترشيد لا يكون سوى في الإنارة فقط، بينما استخدام الأجهزة والكمبيوتر والآلات تظل كما هي، موضحة أن المقصود بهذا النظام هو تقديم ساعات العمل وليس إنقاص ساعة منها «مواعيد العمل لو 8 ساعات مش هتكون 7، هتتقدم فقط».

وتعتبر مصر واحدة من الدول التي تطبق التوقيت الصيفي لترشيد الاستهلاك، ومن بينها أوروبا وأمريكا، وبدأت مصر العمل بالتوقيت الصيفي عام 1945 في عهد حكومة النقراشي باشا، عقب الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب العالمية الثانية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات.

بداية التوقيت الصيفي في مصر

ويختلف تحديد التوقيت الصيفي في عدد الشهور التي تدخل ضمن العمل بهذا النظام، في عام 1957 تم تحديد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر، وفي عام 1988 بدأ التوقيت الصيفي من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان، وفي عام 1995 جرى تعديل مواعيد التوقيت الصيفي ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا، واستمر العمل بهذا النظام حتى 2011، ثم توقف استجابة لمطالب شعبية حتى عام 2014، ثم عاد لمدة عام واحد في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر.