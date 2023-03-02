«نواف» خبير سياحي يروج للسياحة المصرية بالخارج.. «اليخوت في مصر قادمة بقوة»

زار مصر مرات عديدة، فكانت القاهرة وجهته، والأقصر والغردقة غايته، يتمتع بجوها وشمسها الصافية، إذ تعد وجهة سياحية مناسبة للخبير السياحي نواف الجامع، وانتقل حبه لمصر إلى المؤتمرات والمحافل الدولية، آخرها فاعليات المعرض الدولي للسياحة بمدينة دوسلدورف الألمانية.

نواف الجامع، يروج للسياحة المصرية بالخارج في المؤتمرات والإيفنتات السياحية الدولية بدول الخليج وأوروبا؛ إذ تعد مصر مقصدا سياحيا لكل دول العالم.

يقول نواف الجامع في تصريحات لـ«الوطن»: «كل عام بحرص على زيارة مصر خلال الصيف، وتحول حبي لها لمحاولة نشر معالمها وأماكنها وجوها السياحي».

«نواف» يجذب دول العالم إلى مصر.. «جوها لا مثيل له»

يحاول نواف جذب العديد من دول العالم إلى مصر عن طريق الحديث عنها عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الصور التي يلتقطها في مصر، وخلال المؤتمر السياحي الأخير الشهر الماضي بمدينة دوسلدورف الألمانية التي شاركت مصر به، تحدث عن سياحة اليخوت، والتي تعد أحد أكثر المجالات ربحا على مستوى العالم؛ إذ أن هناك أكثر من 6 آلاف يخت على مستوى العالم.

وأوضح الخبير السياحي، أن مصر تشارك بالمعرض للمرة الـ20، وتعود المشاركة بالدخل على السياحة المصرية، بخلاف إتاحة المعرض إجراء مقابلات مع كبرى شركات السياحة العالمية للاستفادة من مختلف الخبرات.

مصر مقصد سياحي بسبب جوها وسياحة اليخوت تتطور

وتتميز مصر كمقصد سياحي متميز نظرًا للعوامل الجوية التي تنفرد بها، كالشمس الساطعة، ولهذا فيأمل العديد من مواطني دول العالم بزيارة مصر والاستفادة من الطقس، بحسب «نواف»: «مياه البحر في مصر صافية وهادئة، لذلك سياحة اليخوت في مصر مقصد متميز ومطلوب في العديد من دول العالم».

وأكد الخبير السياحي أن سياحة اليُخوت من أفضل وأرقى أنواع السياحة؛ إذ أن عائد دخلها مُرتفع، والمعرض في ألمانيا يضم صالتين ليخوت أثرياء العالم: «بحاول أنشر الكثير عن سياحة اليخوت في مصر، لازم نعرف العالم إن الدول العربية ومصر بها سياحة يخوت وخدمات متقدمة للسياح».