مؤسس مبادرة الترويج للسياحة: نوظف هواية التصوير لخدمة بلدنا

قال أحمد عبدالفتاح مؤسس مبادرة «الترويج للسياحة»، إنَّ حب فريق المبادرة للتصوير وراء خروج الفكرة للنور من أجل توظيف هوايتهم لخدمة البلد تحت شعار «بلدنا جميلة تستحق الزيارة»، مبينًا أنَّهم مجموعة من الطلبة تتراوح أعمارهم من 20 إلى 23 عامًا يدرسون في كليات العلوم والهندسة ومنهم طلاب بكليات الأزهر.

الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للسياحة

وأضاف مؤسس المبادرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة آية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أنَّه تمّ الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في التروّيج للسياحة، لافتًا إلى أنَّه في بداية تنفيذ فكرة المبادرة قبل 3 سنوات كان التصوير بالهواتف وليس معدات التصوير.

الفيديوهات لاقت إعجاب رواد السوشيال ميديا

وأوضح أنَّ المبادرة بدأت بتروّيج السياحة في بورسعيد والإسكندرية، متابعًا أنَّهم اشتركوا في مبادرة رئيس مجلس الوزراء لـ الترويج السياحي بفيديو مجمع لأبرز الأماكن السياحية بمصر منذ شهر، مشيرًا إلى أنَّ الفيديوهات خاصتهم لاقت إعجاب وتفاعلات كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أنَّهم ينشرون فيديوهاتهم الخاصة بتروّيج السياحة في عبر الصفحات والمجموعات الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصولها لأكبر عدد من الأجانب، لافتًا إلى أنَّ هناك ردود فعل من قِبل المصريين منبهرين بجمال الأماكن التي لم يكن لديهم علم بها من قبل، علاوة على إعجابات وتعليقات الأجانب وإبداع إعجابهم الشديد بجمال مصر وروعة المناظر الطبيعية.