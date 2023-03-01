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مشهد صادم من زلزال تركيا المدمر.. مئذنة مسجد تقسم منزل إلى نصفين (فيديو)

كتب:

أسماء العيسوي
05:18 م | الأربعاء 01 مارس 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا، في السادس من فبراير الماضي، لا تزال المباني والمنازل المهدمة في تركيا تخرج حتى الآن في مشاهد صادمة يعجز عقلنا عن تخيلها أحيانا، وتتداول بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. 

سقوط مئذنة مسجد على منزل في مدينة «أديامان» التركية 

 

واليوم الأربعاء، نشرت صحيفة «يني شفق» التركية مقطع فيديو، عبر حسابها عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أظهر مئذنة مسجد انهارات وسقطت على منزل مجاور، وقسمته إلى نصفين في إحدى المناطق المتضررة بسبب الزلزال المدمر، وجرى تصوير هذا المشهد الصادم، بطائرة بدون طيار في أحد أحياء مدينة «أديامان» الواقعة في جنوب شرق تركيا

 

 

عدد المباني المهدمة تجاوزت 30 ألفا في تركيا 

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام تركية أن عدد المباني المنهارة جراء زلزال 6 فبراير الماضي، الذي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، تجاوزت 30 ألف مبنى، فيما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر ارتفع إلى 45 ألف قتيل، وأكثر من 108 آلاف مصاب. 

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا 

يشار إلى أن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا غير النهائية ارتفعت إلى نحو 51 ألف قتيل، وأكثر من 125 ألف مصاب، فضلا عن عشرات آلاف المشردين في البلدين، حسبما ذكرت قناة «العربية»، اليوم الأربعاء. 

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بقلم أسماء العيسوي