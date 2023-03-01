زلزال تركيا.. إسطنبول تستعد لهزات ارتدادية جديدة وخطة لمواجهة الخطر

تتوالى الزلازل والهزات الارتدادية التي تضرب تركيا وعدد من دول العالم إثر زلزال تركيا المدمر والمعروف أيضا بزلزال شرق المتوسط والذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي.

وفى الوقت الذي يتم الإعلان فيه عن ارتفاع ضحايا زلزال تركيا، حيث أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وحدها إلى 45089 قتيلا، تستعد تركيا بخطة شاملة لزلزال آخر متوقع في مدينة إسطنبول التركية.

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لأكثر من 51 ألف قتيل

ومن المقرر أن يعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة لمواجهة خطر الزلزال المتوقع في مدينة إسطنبول إثر زلزال تركيا الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي.

وتحمل الخطة عنوان «تعبئة شاملة لزلزال إسطنبول»، والتي تأتى وسط توقعات الجهات المعنية بأن مدينة إسطنبول معرضة لخطر حدوث زلزال كبير، بقوة تتجاوز 7.5 درجة على مقياس ريختر، وهو ما قد يؤدي لنتائج كارثية في المدينة، تكون نتائجها أكبر من نتائج زلزالي جنوبي تركيا.

زلزال تركيا.. مبان إسطنبول معرضة للانهيار

ووفقا للجهات المختصة في تركيا، فإن عشرات آلاف من المباني في مدينة إسطنبول معرضة للانهيار الكامل، حال وقوع مثل هذا الزلزال بهذه القوة، خاصة في مدينة إسطنبول، والتي يقطن فيها نحو 20 مليون شخص وهي أكبر مدن تركيا وفقا لقناة «روسيا اليوم».

زلزال تركيا بقوة 4.7 درجة يضرب منطقة جيهان بالجنوب

في السياق ضربت هزة أرضية ارتدادية صباح اليوم قرية جونياز بمنطقة جيهان جنوب تركيا بقوة 4.7 على مقياس ريختر، وفقا لما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كما ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة هطاي جنوب تركيا.

يشار إلى أن إجمالي ضحايا زلزال 6 فبراير المدمر والذى ضرب تركيا وسوريا تجاوزت 51 ألف قتيل.