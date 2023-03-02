طاقم «كرو 6» ينطلق إلى المحطة الفضائية في أطول مهمة لرائد عربي

انطلقت مركبة فضائية أمريكية، قبل قليل، على متنها طاقم المهمة «كرو 6»، إلى المحطة الفضائية الدولية، والذي يضم 4 رواد فضاء، بينهم الإماراتي سلطان النيادي، الذي يُعد أول رائد فضاء عربي يشارك في مهمة طويلة الأمد، تمتد لـ6 شهور.

عطل فني يتسبب بتأجيل المهمة

جاء انطلاق الطاقم الجديد للمحطة الفضائية بعد 3 أيام من الموعد الذي كان مقرراً لبدء المهمة، يوم الاثنين 27 فبراير الماضي، بسبب اكتشاف عطل فني في المعدات الأرضية، بمجمع «جون كينيدي» للفضاء في الولايات المتحدة، قبل لحظات من انطلاق المركبة الفضائية.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، في وقت سابق، أنه تقرر أن تتم مرحلة الانطلاق يوم الخميس 2 مارس، في حوالي الساعة 5:34 صباحاً بتوقيت جرينتش.

النيادي أول رائد عربية في مهمة طويلة بالفضاء

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن رائد الفضاء سلطان النيادي، وهو ثاني رائد إماراتي يشارك في مهمة على متن محطة الفضاء الدولية، سيخوض أطول مهمة علمية لرائد فضاء عربي، تستمر لمدة 6 شهور، يشارك خلالها في إجراء تجارب علمية لتقييم تأثير البقاء في الفضاء على البشر.

كما نقلت الوكالة الرسمية تأكيد مركز محمد بن راشد، في وقت سابق الأربعاء، أن جميع الأنظمة في مركز كينيدي للفضاء تبدو بحالة جيدة، لإطلاق مهمة «كرو 6»، كما أشار إلى أن حالة الطقس ملائمة بنسبة 95% لإتمام عملية الإطلاق، وتستمر فرق العمل بمراقبتها.

ويُعد سلطان النيادي ثاني رائد إماراتي يشارك ضمن طواقم المحطة الفضائية الدولية، بعد هزاع المنصوري، الذي شارك في مهمة استغرقت عدة أيام على متن المحطة الفضائية، في عام 2019.