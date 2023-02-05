أشياء تركها رواد الفضاء على سطح القمر بعد هبوط أبوللو 14.. بينها 3 كرات جولف

52 عامًا مرت على ذكرى هبوط مركبة أبوللو 14 على سطح القمر، ضمن رحلات مركبة أبوللو التاريخية التي أطلقتها وكالة ناسا الفضائية، ومن خلالها كان أول هبوط لبشري على سطح القمر، وبعد انتهاء مهمة المركبة، ترك رواد الفضاء العديد من الأشياء والأدوات على سطح القمر وهبطوا إلى الأرض، دون معرفة مصيرها.

مركبة أبوللو 14، تم إطلاقها في 31 من يناير 1971، وهبطت على سطح القمر في الخامس من فبراير، وفي التاسع من نفس الشهر، عادت إلى الأرض، وترك روادها خلفهم العديد من النفايات لتقليل حمل المركبة، حتى يتمكنوا من جلب العديد من الأدوات معهم إلى الأرض، وتستعرض «الوطن» أبرز ما تركه رواد الفضاء على سطح القمر، بحسب موقع «space».

أكياس نفايات ومخلفات

أثناء رحلة رواد الفضاء، كانوا يتخلصون من نفاياتهم من أكياس المناديل ونفايات المواد الغذائية والفضلات البشرية، ويضعونها في أكياس سوداء، تم التخلص من 100 كيس وتركها على سطح القمر.

3 كرات جولف

ثلاث كرات جولف آلان شيبرد 3 كرات جولف على سطح القمر في مهمة أبوللو 14.

صورة لعائلة راد الفضاء تشارلي ديوك

وترك تشارلي ديوك صورة لعائلته داخل غلاف بلاستيكي على سطح القمر، وأكدت أليس جورمان، عالمة الآثار في جامعة فليندرز في أستراليا، أنها لفتة طيبة من رائد الفضاء، لكن لا يمكن لرائد فضاء هبط على سطح القمر بعدها أن يرى الصورة، إذ تتحول إلى اللون الأزرق تحت الضوء فوق البنفسجي، وهو ضوء متنشر على القمر، بالإضافة إلى النيازك.

علم الولايات المتحدة الأمريكية

ترك رواد فضاء موقعة أبوللو خلفهم علم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث زرعوه على سطح القمر.

قرص من السيليكون

وترك الرواد أيضًا قرصًا من السيليكون منقوش عليه إمضاءات من قادة 74 دولة حول العالم.