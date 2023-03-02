الاتحاد الأوروبي يثمن جهود الرئيس السيسي للارتقاء بقضايا حقوق الإنسان 

التقت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير إيمون جيلمورن الممثل الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي في جنيف بسويسرا، على رأس وفد من المجلس ضم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، مساء أمس، على هامش مشاركة المجلس في مناقشة التقرير الدوري الخامس لمصر في اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان، والتي تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا، بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إنّ المجلس يعتزم البناء على المناقشات التي دارت على هامش هذه الاجتماعات المهمة، والدفع لتعزيز صلاحيات المجلس حتى يستطيع القيام بدوره على نحو أكثر فعالية، فيما يتصل برصد الجهود الوطنية التي تقوم بترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى نتائج ملموسة وخطوات عملية.

وهنأ السفير جيلمور، مصر على إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان ولاسيما تعزيز حقوق المرأة، والحريات الدينية، مؤكدًا اهتمام الإتحاد الأوروبي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل اهتمامه بالحقوق المدنية والسياسية.

كما رحّب بإعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان دليلًا تدريبيًا خاص بزيارات السجون ومراكز التأهيل متسقاً مع معايير حقوق الإنسان لمعاملة النزلاء بمراكز الاحتجاز بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية.

إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي

ونوّه رحب جيلمور بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم، فضلا عن إعلان الدولة المصرية فتح المجال لحوار وطني جامع لكل التيارات السياسية.