المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. تنمية شاملة في كل مناحي الحياة

يعد مشروع «حياة كريمة»، من أهم المشروعات التنموية الذي تتبناه الدولة المصرية لتغيير واقع حياة 60 مليون مصري وتطوير القرى وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

تنمية شاملة في كل مناحي الحياة

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. تنمية شاملة في كل مناحي الحياة».

وجاء في التقرير الذي عرضه البرنامج، أن دراسات وأبحاث عديدة أظهرت مدى أهمية المبادرة بعدما تم وصفها بالأيقونة المصرية للجمهورية الجديدة كما أنها بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر.

هدف المبادرة

ومنذ انطلاق المبادرة، كان الهدف هو التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وذلك بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي للأسر المستهدفة، مع تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم والاستثمار في تنمية الإنسان.