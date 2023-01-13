رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

برنامج «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن متحف جامعة الإسكندرية: تحفة فنية

كتب:

شريف سليمان
09:49 ص | الجمعة 13 يناير 2023
شهادة تخرج الدكتور أحمد زويل

شهادة تخرج الدكتور أحمد زويل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد، وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تحف فنية وتاريخية في متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية».

متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية

ويعد متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية من أهم متاحف عروس البحر المتوسط، حيث يضم مجموعة من المقتنيات الهامة والتراثية تعتبر كنزا مثل الكتب والمخطوطات النادرة التي يحتوي بعضها على نسخة واحدة فقط في صرح الجامعة العريق.

وذكر الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا، أن هذا المتحف يعتبر جوهرة من جواهر جامعة الإسكندرية وتم افتتاحه في أغسطس 2020، ويحتوي على العديد من المخطوطات والكتب التي لا تقدر بثمن.

مقتنيات ثمينة بالمتحف

وأكد، أن المتحف يضم 3 أشياء أساسية، مثل صورة أول رسالة ماجستير وأول رسالة دكتوراة تمت مناقشتها وشهادة تخرج الراحل الدكتور أحمد زويل، بالإضافة إلى كتاب وصف مصر بكل أجزائه الأصلية ومشتملاته الموجودة في المكتبة.

وواصل: «يردنا طلبات كثيرة على مستوى العالم بالاطلاع على مخطوطاتنا لما تمثله من ثروة قومية لمصر».

3 قاعات بالمتحف

وأشار التقرير إلى أن المتحف يتضمن 3 قاعات، الأولى والثانية فيهما مخطوطات وخرائط أثرية نادرة، والقاعة الثالثة بها كتب تراث نادرة، مثل المخطوطات الإسلامية والفارسية والتركية وألبومات صور زفاف الأميرة فايزة.

اقرأ المزيد:

تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية «نصف ساعة» بسبب أمطار اليوم

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أولى فعاليات مركز الاقتصاد الأزرق

الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في محو أمية حوالي 3 آلاف مواطن

مصرع طالبين في طب أسنان جامعة الإسكندرية خلال حادث مروري

جامعة الإسكندرية تكرم المشاركين في إنشاء مركز التصنيع الرقمي

جدول امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للدراسات العليا.. 11 مادة
بقلم شريف سليمان