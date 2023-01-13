برنامج «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن متحف جامعة الإسكندرية: تحفة فنية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد، وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تحف فنية وتاريخية في متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية».

متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية

ويعد متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية من أهم متاحف عروس البحر المتوسط، حيث يضم مجموعة من المقتنيات الهامة والتراثية تعتبر كنزا مثل الكتب والمخطوطات النادرة التي يحتوي بعضها على نسخة واحدة فقط في صرح الجامعة العريق.

وذكر الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا، أن هذا المتحف يعتبر جوهرة من جواهر جامعة الإسكندرية وتم افتتاحه في أغسطس 2020، ويحتوي على العديد من المخطوطات والكتب التي لا تقدر بثمن.

مقتنيات ثمينة بالمتحف

وأكد، أن المتحف يضم 3 أشياء أساسية، مثل صورة أول رسالة ماجستير وأول رسالة دكتوراة تمت مناقشتها وشهادة تخرج الراحل الدكتور أحمد زويل، بالإضافة إلى كتاب وصف مصر بكل أجزائه الأصلية ومشتملاته الموجودة في المكتبة.

وواصل: «يردنا طلبات كثيرة على مستوى العالم بالاطلاع على مخطوطاتنا لما تمثله من ثروة قومية لمصر».

3 قاعات بالمتحف

وأشار التقرير إلى أن المتحف يتضمن 3 قاعات، الأولى والثانية فيهما مخطوطات وخرائط أثرية نادرة، والقاعة الثالثة بها كتب تراث نادرة، مثل المخطوطات الإسلامية والفارسية والتركية وألبومات صور زفاف الأميرة فايزة.