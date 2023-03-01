منسق «حياة كريمة» بالمنيا: نفذنا 406 مشاريع في 49 قرية بمركز ملوي

فى المنيا يتابع شباب المبادرة أعمال تنفيذ أكثر من 3 آلاف مشروع، أحد هؤلاء الشباب هو أحمد عمر، وشهرته أحمد العمدة، شاب من أبناء قرية ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، لا يعرف للخذلان والكسل طريقاً، وأخذ على عاتقه قبل سنوات أن يكون جندياً مخلصاً فى معركة البناء والتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة، فكان «العمدة» أحد متطوعى المبادرة، ومنسقها فى المنيا، «الوطن» تحدثت إليه عن المشروعات.. وإلى نص الحوار:

ما عدد المشروعات والقرى المدرجة؟

- 406 مشاريع فى جميع القطاعات، تتم داخل 49 قرية فى مركز ملوى، الذى يقع على بعد 50 كيلومتراً فى الجنوب من مدينة المنيا.

ما أهم مشروع أقيم فى ملوى؟

- أهم المشروعات تطوير محطة مياه ملوى، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى فى قرية بنى خالد.

كم تبلغ نسب التنفيذ الإجمالية؟

- نسب التنفيذ الإجمالية لمشروعات «حياة كريمة» فى مركز ملوى تصل لنحو ٦٥%، فى جميع القطاعات، وبالنسبة للصرف الصحى، يتم تنفيذ شبكات الانحدار بجميع القرى بنسب عالية جداً.

حدثنا عن دور المتطوعين.

- نعمل من خلال منظومة شبكية تجمع منسقى المدن ومتطوعين بكل قرية من قرى المحافظة بشكل عام، ولا يقتصر العمل فقط على متابعة مشروعات المبادرة المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق والأبنية التعليمية والمجمعات الخدمية والوحدات الصحية وغيرها، بل يعد ذلك جزءاً من أعمالنا، حيث نتابع من خلال تواصل دائم من منسقينا فى المدن بالتعاون مع متطوعينا المنتشرين بجميع القرى سير العمل فى مشروعات «حياة كريمة» ونرصد أى سلبيات أو معوقات للتدخل لتذليلها بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية.

ما الأنشطة الخدمية الأخرى لـ«المبادرة»؟

- نقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية، وعلى رأسها التدخلات الطبية من خلال القطاع الطبى للمؤسسة، ويمثله فى المنيا الدكتورة مريم ملاك، حيث نقوم من خلال بروتوكول المؤسسة مع المستشفيات الجامعية بتحويل الحالات غير القادرة التى يتم رفعها من خلال المتطوعين لتلقى الخدمات الطبية المختلفة،.

وماذا عن الدور الإنسانى والاجتماعى؟

- أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، فى وقت سابق، برنامج «فرصة كريمة» للإفراج عن الغارمين بعد فحص دقيق لأحوالهم داخل السجون وفى مقر إقامتهم، كما أن المؤسسة بالمنيا لا تتأخر عن التدخل فى الحالات الطارئة كما حدث مع مواطن احترقت حظيرة المواشى الخاصة به وتدخلت المؤسسة بمنحه عدداً من رؤوس الماشية.

كيف تهتم «المبادرة» بالتنمية الاقتصادية؟

- من خلال قيامنا بفحص المصانع المتعثرة ضمن مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، حيث تم فحص مصانع متعثرة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة وكذا المنطقة الصناعية «ب»، والحى الحرفى ومصانع بجميع المدن، وجارٍ العمل على التدخل فى كل منها بما يناسبها، وبصفة فردية قمنا بدعم العديد من الأفكار الخاصة بمشروعات صغيرة ومتوسطة، منها على سبيل المثال تجهيز مشغل لمجموعة من الفتيات فى مركز ملوى، وورشة فى مركز ديرمواس، ومحل لقطع غيار الدراجات النارية فى مركز أبوقرقاص، وقبل فترة قصيرة تلقت المؤسسة عدة طلبات بالمشاركة فى تيسير زواج عدد من الفتيات، وبناء على ذلك أجرى المنسقون حصراً شمل ١٠٠ عروس متوقف زفافهن على شراء جهازهن، بالفعل تم شراؤها وتوزيعها عليهن فى احتفالية «يدوم الفرح» وكانت بالمسرح المكشوف فى مدينة المنيا قبل نحو 3 أشهر.

قطاعات العمل

تشمل أهم القطاعات التى شهدت إقامة العديد من المشروعات فى قرى مركز ملوى؛ المرافق، وتضم الصرف الصحى، الغاز الطبيعى، المياه، الكهرباء، الاتصالات، والمدارس والوحدات الصحية والمراكز الطبية، المجمعات الخدمية، المجمعات الزراعية، الإسعاف، الحماية المدنية، الأسواق والمواقف.