3 أعمال تدعم المرأة في رمضان 2023.. أبرزها مسلسل منى زكي

أصبحت قضايا المرأة جزءً لا يتجزأ من الدراما الرمضانية، ويكون لها نصيب كبير، وهذا العام 2023 سيكون لها نصيب بثلاثة أعمال دفعة واحدة تقدمها الفنانات مني زكي ونيللي كريم وروبي.

وتستعرض «الوطن»، 3 أعمال تدعم المرأة في رمضان 2023، وهي كالتالي:

منى زكي تدعم المرأة بمسلسل تحت الوصايا

وتقدم الفنانة منى زكي خلال رمضان 2023 مسلسل تحت الوصايا والتى تناقش من خلاله قانون الوصاية على الأطفال بعد وفاة الزوج والمشاكل التى تتعرض لها المرأة مع أهل زوجها.

يأتي ذلك من خلال شخصية حنان المرأة الأربعينية التي تقدمها الفنانة منى زكي، وهي تتعرض لكثير من مشاكل الحياة بعد وفاة زوجها، وذلك من خلال محل عملها وأيضا مع أهل زوجها ويضم المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم دياب ونسرين أمين ورشدي الشامي ومها نصار، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم

هناك أيضا الفنانة نيللي كريم التى تواصل دعمها للمرأة من خلال أعمالها الدرامية فتقدم هذا العام مسلسل «عملة نادرة» والتي تفتح من خلاله ملف ميراث المرأة في الصعيد.

وتجسد الفنانة نيللي كريم شخصية نادرة وهي امرأة صعيدية يتوفى زوجها وتواجه مشاكل كبيرة مع أهله بسبب الميراث، ولكنها تظل تقاتل قتالًا شرسًا من أجل الحصول على حقوقها، ويضم العمل عدد كبير من الفنانين منهم جومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج محمد جمال العدل.

مسلسل «حضرة العمدة» لـ روبي

وتنضم الفنانة روبي التى تقدم هذا العمل مسلسل «حضرة العمدة»، إذ تعرض من خلاله تولى المرأة «العمودية» من خلال تجسيدها لشخصية دكتورة صفية الفارس التى تجلس على كرسي العمدة ومن هنا تنطلق الأحداث.

ويشارك فى مسلسل حضرة العمدة عدد كبير من الفنانين منهم روبي ومحمود عبدالمغني وبسمة وادوارد ومحمد محمود عبد العزيز وآخرين وهو من اخراج عادل أديب.