شخصيات نسائية مهمة قدمتها مني زكي بالمسلسلات.. اعرفها قبل عرض «تحت الوصاية»

منذ طرح «البوستر» الدعائي لمسلسل «تحت الوصاية»، أصبحت الفنانة مني زكي حديث مواقع التواصل الاجتماعي في العمل الفني الذي تجسد فيه أرملة تضطرها ظروفها لخوض عمار العمل متنكرة في زي رجل بسبب عملها في مهنة الصيد للإنفاق على أبنائها، وهو مسلسل قصير من فئة الـ15 حلقة يذاع خلال رمضان 2023.

يضم مسلسل «تحت الوصاية» الذي يعرض على قناة dmc، عددا كبيرا من نجوم الفن يشاركون الفنانة مني زكي في العمل، أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

الضوء الشارد أشهر مسلسلات مني زكي

خاضت الفنانة مني زكي غمار الأعمال الدرامية التليفزيونية منذ فترة طويلة وقدمت مجموعة من الأعمال الرائعة التي لا ينساها الجمهور، ومن بينها مسلسل «الضوء الشارد» عام 1998، الذي تدور قصته حول الصراع الطبقي بين الإقطاعيين الملاك الجدد.

كما قدمت دور «عواطف» في «مسلسل العائلة» الذي تدور أحداثه حول عمارة سكنية فقدت أحد أبناءها وقت حرب الاستنزاف، وعلاقة السكان ببعض وتأثير الحرب عليهم، كما يتناول قضية الإرهاب والفقر الذي يؤدي إلى الانجراف وراء التيار المتطرف.

«عواطف وسونيا وعبلة» شخصيات مميزة قدمتها مني زكي

«سونيا» شخصية قدمتها منى زكي في مسلسل ليالي الحلمية، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، وجسد المسلسل التاريخ المصري الحديث من عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينات في عدّة أجزاء كان آخرها 1995.

وجسدت منى زكي شخصية «عبلة» في مسلسل «خالتي صفية والدير»، وهو عمل تليفزيوني مأخوذ من رواية للأديب بهاء طاهر تحمل نفس الاسم، وتدور قصته حول صفية التي تقع في حب الشاب حربي وتتزوج خاله عسران بعد تأكدها من حبه لأخرى، وبعد تدبير العمدة المكائد بين حربي وعسران، يقتل عسران للدفاع عن نفسه ويحبس حربي، تقرر صفية تربية ابنها حسان ليأخذ بثأر أبيه وقتل حربي بعد خروجه من السجن.

«ألفت» شخصية درامية جسدتها مني زكي في مسلسل «زيزينيا»، الذي تناول حياة اليونانيين والإيطاليين في الإسكندرية خلال أربعينيات القرن العشرين وكيفيه تعاملهم مع أهل البلد.

«سعاد حسني» هي الشخصية الأهم التي جسدتها الفنانة مني زكي في مسلسل «السندريلا» الذي يحكي قصة حياة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وكيف انطلقت من مصر إلى العالمية.