«محلية النواب»: ندرس أسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّه حال إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن عودة التوقيت الصيفي، سيتم دراسته لمعرفة الأسباب والدوافع وراء عودة العمل بالتوقيتات الصيفية والشتوية، وما يترتب عليها من أثار .

وأضاف النائب أحمد السجيني، أن كل ملف له أوله وآخره من ناحية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الملف تحديدا لن نتعامل معه من ناحية وجهات نظر أو عراك سياسي، لكننا بحاجة إلى معلومات يترتب عليها قرار.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: «فى عام 2016 وافق مجلس النواب على إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي بناء على مشروع قانون تقدم به النائب محمد العقاد، وكانت هناك دراسات مقرونة بمعلومات وانتهى البرلمان بالتصويت بأغلبية أعضائه بأقرار مشروع القانون».

التوقيت الصيفي

وأكد أن الفكرة ليست فلسفة فقط، لكن المتغير الذي طرأ لدى الحكومة والذي من شأنه إعادة الحكومة النظر في عودة التوقيت الصيفي، وبالتالي لجنة الإدارة المحلية ستناقش الموضوع لمعرفة النتائج الاقتصادية التي ستترتب على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، خاصة أنه سيرتبط به مواعيد رحلات الطيران.