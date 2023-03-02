تطوير 497 مدرسة بـ2.1 مليار جنيه خلال 8 سنوات في المنيا

تبنت الدولة المصرية فلسفة جديدة لتطوير العملية التعليمية في المنيا على مدار 8 سنوات كمنظومة شاملة ومتكاملة للوصول إلى مرحلة الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية، وهو ما تجلى من تطوير المدارس في كافة الجوانب والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي فيما يخص مدارس مديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى التعليم الأزهري.

إحلال كلي وجزئي لـ497 مدرسة في المنيا

وبحسب تقرير رسمي عن تطوير محافظة المنيا، فإن الدولة انتهت من إنشاء وتوسعة وعمل إحلال كلي وجزئي لعدد 497 مدرسة بمحافظة المنيا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2022، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير وصيانة شاملة ورفع كفاءة للمدارس القائمة دون الإنشاء) وتوريد التجهيزات اللازمة للمدارس القائمة من خلال مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

فيما يجرى العمل على إنشاء على وتوسعة وإحلال كلي وجزئي لعدد 27 مدرسة ضمن خطة هيئة الأبنيـة التعليمية 2023/2022 بتكلفة 160.6 مليون جنيه.

قطاع التعليم يستحوذ على 8.3% من استثمارات المنيا

استحوذ قطاع التعليم قبل الجامعي على 8.3% من إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا لعام 2022/2021 بتكلفة تقدر بـ 281.2 مليون جنيه.

وتم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي ومبلغ 50 مليون جنيه لإحلال وتجديد بعض المدارس وإعادة تأهيل أخرى بمبلغ 31.3 مليون جنيه.

أيضا تم إنشاء وتجهيز فصول للمدارس الثانوية بمبلغ 30 مليون جنيه وإنشاء وتجهيز فصول لمدارس اللغات بمبلغ 16 مليون جنيه.

تطوير التعليم قبل الجامعي الأزهري في المنيا

وفي قطاع التعليم قبل الجامعي الأزهري تم الانتهاء من إنشاء: عدد 14 معهدًا أزهريا بإجمالي 5996 فصلا دراسيًّا بتكلفة بلغت نحو 107.2 ملايين جنيه خلال الفترة ( 2014 - 2022).

كما تم إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 2115 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة كائنة بزمام مدينة ملوي، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لإقامة إدارة تعليمية بالمركز.

وتضم محافظة المنيا 488 معهدًا أزهريا، يستفيد منها 101.77 ألف تلميذ، 58.81% من المعاهد مزود بحاسب آلي، ويبلغ متوسط كثافة الفصول بالمعاهد الأزهرية بمحافظة المنيا 37.62 تلميدًا لكل فصل.