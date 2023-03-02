1310 ملايين جنيه لدعم التنمية المجتمعية بالمنيا.. مبادرات وتكافل

وفرت الدولة المصرية العديد من ركائز التنمية المجتمعية خلال الـ8 سنوت الماضية للاستثمار في الشباب ورعايتهم، في شتى مناحي مصر، طال منها محافظة المنيا مئات المشروعات وفقا لبيان المحافظة، حيث بلغ عدد مشروعات التنمية المجتمعية بقطاع الشباب والرياضة 208 مشروعات بتكلفة 142 مليون جنيه وإنشاء 165 مركزا للشباب

1115 مليون جنيه دعما نقديا للمستفيدين بالمنيا

وبلغ مستفيدو الدعم النقدي بمحافظة المنيا 405 آلاف مستفيد بإجمالي 1115.51 مليون جنيه فيما وصل عدد المساجد التي تشرف عليها الأوقاف 6.4 آلاف مسجد، بينما استفاد من برنامج تكافل وكرامة بالمنيا 399 ألف مستفيد.

مبادرات مجتمعية توفر حياة كريمة بالمنيا

أوضح بيان محافظة المنيا، تنفيذ عدة مبادرات مجتمعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمحافظة من بينها، تكافل وكرامة وحياة كريمة وبرنامج 2 كفاية والبرنامج القومي للحماية «أطفال بلا مأوى» والتصدي لتداعيات فيروس كورنا المستجد، ليستفيد الآلاف من المواطنين بالبرامج والمبادرات الرئاسية التي استهدفت دعم ورقي الحياة المجتمعية بالمنيا.

مستفيدو المبادرات المجتمعية بالمنيا

وتنشر «الوطن» تفاصيل تنفيذ المبادرات والمستفيدين بها داخل قرى ومراكز محافظة المنيا:

برنامج تكافل وكرامة: بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 301 ألف مستفيد لبرنامج تكافل و98 ألف مستفيد لبرنامج كرامة بإجمالي 399 مستفيدا.

برنامج حياة كريمة: أهل 223 منزلا وتم توصيل 335 وصلة مياه بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه.

البرنامج القومي للحماية أطفال بلا مأوى: استهدف دمج الأطفال بلا مأوى بعد جذبهم من الشارع، بالمجتمع وإعادتهم إلي أسرهم بعد جل مشكلاتهم ، أو توفير إقامة كريمة لهم في مؤسسات الرعاية لمن لا أسرة لهم، فتم إعادة 48 حالة لأسرهم وإيداع 93 طفلا بدور الرعاية ومساعدة 120 حالة تشرد.

التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد: استطاعات المبادرة تقديم المساعدات العينية والمادية للأسر المتضررة خلال فترة الحجر الصحي بتكفلة 13.8 مليون جنيه.

إحلال وتجديد 41 وحدة مجتمعية وتطوير 3 نواد

كما تم إحلال وتجديد عدة وحدات مجتمعية وصل عددها 41 وحدة بتكلفة 15.77 مليون جنيه، وتطوير المركز الاجتماعي الشامل بتكلفة مليون ونصف وتطوير 3 نواد اجتماعية هي ملوي وسمالوط وبني مزار.