عاجل.. اقتحام مركز تجاري روسي قرب حدود أوكرانيا واحتجاز رهائن

أعلنت إدارة الطوارئ الروسية، قبل قليل، أنّ مسلحين مجهولين اقتحموا أحد المراكز التجارية في منطقة «كليموفسكي»، بمقاطعة «بريانسك»، قرب الحدود مع أوكرانيا، واحتجزوا عددا من الرهائن داخل المتجر، وسط انتشار لقوات الأمن الروسية في المنطقة.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ، إنّه بحسب المعلومات الأولية جرى احتجاز عدة أشخاص داخل متجر بقرية «ليوبشان»، وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة «نوفوستي» الرسمية للأنباء، أنّه يجري التحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد هوية الخاطفين.

ونقلت الوكالة عن مكتب حاكم مقاطعة «بريانسك»، أنّ قوات الأمن الروسية تنتشر في جميع منطقة «سوشان»، دون أن تتوافر معلومات دقيقة عن المجموعة المسلحة أو عدد الرهائن، وأشارت إلى أنّ المسلحين يُعتقد أنهم أوكرانيون، تسللوا إلى المقاطعة الروسية عبر الحدود.