روسيا تجدد استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وتضع شرطا

جددت روسيا، اليوم الثلاثاء، استعدادها للدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا، لكنها وضعت شرطا لهذا الأمر، إذ لن تفرط في مناطق ضمتها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

روسيا لن تتنازل عن 4 مناطق أوكرانية

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بلاده لن تتنازل أبدا عن 4 مناطق أوكرانية كانت قد أعلنت ضمها العام الماضي، عقب استفتاءات انتقدتها أوكرانيا والغرب، ووصفوها بأنها «صورية وليس لها أساس قانوني»، مضيفا أن هناك واقع جديد يجب تقبله، في إشارة إلى هذه الأراضي الجديدة، وأنه لا يمكن تجاهل دستور روسيا الاتحادية القائم على ذلك.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت روسيا ضم مناطق «دونيتسك» و«لوغانسك» و«خيرسون» و«زابوريجيا»، وذلك من خلال مرسوم دستوري يشير إلى أن هذه المناطق أصبحت مناطق داخلة في تكوين أراضي روسيا الاتحادية.

روسيا مستعدة للتفاوض حال تقبلت أوكرانيا سيطرتها

وقال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا على استعداد إجراء التفاوض، حال تقبلت أوكرانيا سيطرتها على هذه المناطق، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الأمر هو تحقيق مطالبنا، فيما وضعت أوكرانيا شرطا أيضا لمناقشة وضع خطة للسلام، وهو أن تغادر القوات الروسية كل شبر من أراضيها، بما في ذلك المناطق الأربع التي ضمتها، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل عام في 24 فبراير الماضي، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، واستهدفت البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الغذاء والطاقة العالمية.