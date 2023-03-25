رحلة سيدنا يعقوب إلى مصر وكيف دفن فيها.. «علي جمعة» يوضح

أنبياء عدة عاشوا على أرض مصر، كل منهم له قصة، وكرامة على أرض مصر، لذلك كانت مهبط الأديان والحضارة، «الوطن» ترصد في السطور القادمة، قصة سيدنا يعقوب، ورحلته إلى مصر ودفنه فيها، وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيدنا يعقوب عليه السلام جاء مصر من جهة الشرق عن طريق صان الحجر بالشرقية، فخرج يوسف- عليه السلام- وكان معه الملك لاستقبال أبيه، موضحا أن بني إسرائيل جاءوا إلى مصر مع سيدنا يعقوب عليه السلام في عهد سيدنا يوسف، ومكثوا بها سنوات طويلة حتى بعد وفاة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب.

سيدنا يعقوب مات في مصر

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن سيدنا يعقوب مات في مصر، موضحا أن حضور الموت لسيدنا يعقوب والتفات أبنائه حوله ووصيته لهم كان في مصر، وأوصى في مرضه أنه يُحب أن يدفن بجوار جده إبراهيم، وأبيه إسحق في فلسطين، مستشهدا بقول الله تعالى: «أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».

واستكمل «جمعة»: «عندما مات حنطه سيدنا يوسف –عليه السلام- حتى يحتمل نقله، مشددًا على أن الأنبياء أجسادهم محفوظة لا تأكلها الأرض، وهم أحياء في قبورهم، ولكن تحنيطه لعدم علمهم آنذاك بأن أجساد الأنبياء لا تُبلى، ونقله سيدنا يوسف، للدفن في فلسطين وذهب معه ملك مصر لحضور الدفن».

وتابع: «سيدنا يوسف عندما كان ملكا لمصر بعث لسيدنا يعقوب وقومه 200 راحلة لنقلهم بناء على عددهم، وهنا قال لهم يوسف - عليه السلام-: «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ»، ( سورة يوسف: الآية 99)».