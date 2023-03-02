كواليس مقتل «شيف» في البدرشين.. دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة

صوت عال ومشادة كلامية جذبت الأهالي، واتجوا صوب المكان وتبين أنها مشاجرة بين عبدالتواب أبو ماضي، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة بـ«عاشور أبو كرش» صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بـ«عبد التواب» فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

جريمة داخل محل مشويات

جريمة مأساوية راح ضحيتها «صاحب محل المشويات» ذاع صيتها، وعلمت مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي «عبد التواب ابو ماضي» 27 عامًا صاحب محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وعقب إجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى «عاشور أبو كرش» صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول لمحل عمل المجنى عليه وقام بطعنه طعنة نافذة أودت بحياته ولاذا بالفرار إلا أنّ الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد وألقت القبض عليه.

تمثيل الجريمة

في جلسة تحقيق استغرقت مدتها 120 دقيقة، ومثّل المتهم جريمته بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية من قوة قسم شرطة البدرشين جنوب الجيزة، مشددة لشرح تفاصيل قتل الشاب، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 45 يومًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه إياها من عدمه، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

فسر الخبير القانوني ماهر عبد الرحيم المحامي لـ«الوطن» نص عقوبة القتل العمد مؤكدا أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 سنوات إلى 7، كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».