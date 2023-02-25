بائع الخضار المتهم بقتل «قهوجي» البساتين يمثل جريمته أمام النيابة

في جلسة تحقيق استغرقت مدتها 120 دقيقة، مع بائع خضار متهم بقتل قهوجي بعدة طعنات بسلاح أبيض (سكين) في مشهد مرعب أمام الجميع بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 70 جنيها، بمنطقة فايدة كامل بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، شرح فيها أسباب ارتكابه الواقعة، وأن المجني عليه كان يطالبه برد المبلغ المالي.

ومثل المتهم جريمته بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية من قوة قسم شرطة البساتين مشددة لشرح تفاصيل قتل الشاب وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 45 يومًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه إياها من عدمه، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

تفاصيل الجريمة

بداية أحداث الواقعة تلقاها الرائد أحمد طارق رئيس مباحث البساتين، يفيد بأنه تبلغ من الأهالي، بمقتل شخص طعنًا بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص إلى مكان البلاغ وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، أن الجثة لشخص يدعى «ص.م» قهوجي مصاب بها عدة إصابات طعنية عبارة عن بـ5 طعنات بمناطق الصدر والبطن والظهر، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وفقًا للتحريات الأمنية التي تمت حول الواقعة، أن خلافات مالية بينهما على مبلغ قدره 70 جنيها سبب وقوع تلك الجريمة، وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت إلي جريمة قتل

عقوبة القتل العمد

فسر المحامي أحمد عزت الخبير القانوني لـ«الوطن» نص عقوبة القتل العمد مؤكدا أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 سنوات إلى 7، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».