لماذا بكت المتهمة بقتل جدتها في كرموز أمام جهات التحقيق؟

لم تتوقف دموعها طوال مدة وجودها أمام النيابة العامة مساء أمس، على مدار 3 ساعات متصلة، حاولت المتهمة تبرير جريمتها بأنها لم تشارك في قتل جدتها مدعية أن صديقتها وزوج صديقتها هما من نفذا الجريمة وضربها على رأسها بقطعة خشب حتى سقطت على الأرض فاقدة للوعي قبل أن يقوما بخنقها داخل شقتها في كرموز قبل أسبوعين.

قتل وسرقة.. مشاهد مبكية من واقعة قتل عجوز

تفاصيل جديدة ذكرتها المتهمة «علا .م» 32 سنة بقتل جدتها «نجوى .ط» 70 سنة أنها اصطحبت شريكيها في الجريمة إلى منزل جدتها بقصد سرقتها لا قتلها لكنها فوجئت أثناء دخولها إلى غرفة نوم جدتها للحصول على مشغولات ذهبية بصديقتها وزوج صديقتها يعتديان على جدتها بالضرب قاصدين إزهاق روحها وعندما صرخت فيهما قائلة: «هتبلغ عننا ونتحبس».

خطة جريمة قتل عجوز كرموز

وأضافت المتهمة بقتل جدتها أمام النيابة العامة التي نسبت إليها هي وشريكيها في الجريمة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، أنها تشاجرت مع شريكيها في الجريمة عقب الهروب من مكان الحادث ورفضت إعطائهما المشغولات الذهبية نكاية فيما ارتكبته أيديهما من جرم بحق المجني عليها وقتلها وقت أن كانت تطلب منهما أن يتركاها ويأخذا كل ما لديها من مشغولات ذهبية.

تجديد حبس المتهمة بقتل جدتها

وعقب انتهاء المتهمة بقتل جدتها قررت النيابة تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وبمواجهة شريكيها بالجريمة بتحريات المباحث أنكرا أقوال المتهمة الرئيسية بأنهم اتفقوا سويًا على جريمة السرقة قبل الذهاب إلى منزل المجني عليها بـ3 أيام ، وعندما استغاثت بالجيران أسرعوا إلى قتلها خشية الفضيحة.

عقوبة القتل العمد

يشرح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».