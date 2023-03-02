تعاون بين «الأوروبي للإعمار» و«مستثمري العاشر» لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، ورشة عمل موسعة مع ممثلي برنامج GEFF الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يستهدف تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر الصغيرة والمتوسطة.

قرض تصل قيمته إلى 5 ملايين دولار أمريكي

في البداية رحبت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصحاب الشركات الحضور من أعضاء جمعية مستثمري العاشر.واستعرض طارق الكاشف، رئيس فريق التمويل الخاص بمشروع GEFF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البرامج التمويلية التي يقدمها البرنامج، وكيف يمكن لأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان الاستفادة من تلك البرامج وقرض تصل قيمته إلى 5 ملايين دولار أمريكي من شأنها أن تساعد المستثمرين على تطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، علاوة على منحة استثمارية قيمتها 10% أو 15% من قيمة القرض ويتحصل عليها المقترض بصورة فورية بعد استكمال تنفيذ المشروع.

برنامج تمويلي يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتناول المهندس أحمد يوسف، رئيس المجموعة الهندسية، بمشروع GEFF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الحديث باستفاضة عن البرنامج، منوهًا بأنه برنامج تمويلي يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويستهدف القطاع الخاص، مشيرا بأن تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للبرنامج أن تكون المبيعات السنوية حتى 50 مليون يورو، أو إجمالي الأصول 43 مليون يورو، ومؤمن على 250 عامل بحد أقصى، فيما تتلخص شروط التمويل أن يكون تمويلًا استثماريًا (استثمار أخضر داخل مصر) وأن الحد الأقصى للعميل الواحد 5 مليون دولار (يختلف الحد الأقصى للمشروع الواحد بحسب المشروع)، العملة جنيه مصري أو يورو أو دولار (طبقًا لقواعد البنك المركزي المصري).

وتطرق الحديث إلى مجالات التمويل التي تستهدف مشروعات خفض أو التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، في إشارة إلى أن تلك المشروعات يجب أن تكون ضمن حزمة الاقتصاد الأخضر، فيما شهدت الورشة تفاعل كبير واستفسار من جانب الحضور عن عدد من المشروعات، بينها الطاقة الشمسية وإعادة التدوير وخطوط الإنتاج الجديدة.

اعتماد صرف القرض يستغرق من 3 أيام حتى شهر ونصف

وأشار رئيس المجموعة الهندسية، بمشروع GEFF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن اعتماد صرف القرض يستغرق فترة من 3 أيام حتى شهر ونصف من جانب فريق الدعم الفني بالبرنامج، على أن يتم متابعة صرف القرض مع البنوك الوسيطة.