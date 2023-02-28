وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور منطقة شرق بورسعيد 

استقبل اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وهايكا هارمجارت المدير العام لجنوب شرق البحر المتوسط، والوفد المرافق من البنك، في جولة تفقدية لمنطقة شرق بورسعيد لمتابعة آخر مستجدات الأعمال، في إطار التعاون والدعم الفني الذي يقدمه البنك للمنطقة الاقتصادية لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين، سواء في المناطق الصناعية أو المواني التابعة.

التواصل مع السوق الأوروبي

وأعرب نائب رئيس الهيئة عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك مع البنك، خاصة أن منطقة شرق بورسعيد واعدة وتتمتع بموقع جغرافي على شرق المتوسط يسمح لها بسهولة التواصل مع دول السوق الأوروبي، خاصة فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التى اتخذتها الدولة لفتح المجال أمام الاستثمارات بميناء شرق بورسعيد ، واستقبال كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وخاصة تلك المعنية بالصناعات المغذية لصناعات السيارات والسكك الحديدية.

تعزيز الشراكة

من جانبه، أبدى وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترحيبه بتوسيع أطر التعاون، في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وإجراءات لتعزيز الشراكة.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية لميناء شرق بورسعيد، تضمنت الأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية ومحطة قناة السويس للحاويات «SCCT».