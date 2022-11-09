رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: يجب ألا نقلل من شأن قضية المناخ

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رينو باسو، إنّنا نتحدث اليوم عن التزاماتنا ويجب أن ألا نقلل من شأن قضية المناخ، فالتحديات الآن أكثر من أي وقت آخر.

وأضافت «باسو»، خلال كلمتها في جلسة «تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة» ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، أنّه لتحقيق الانتقال إلى الطاقة الآمنة والنظيفة نحتاج إلى تريليونات من الدولارات التي يجب استثماراتها في هذا المجال، وجزء كبير من هذا التمويل يجب أن يأتي من القطاع الخاص.

وتابعت: «نحن نقوم بحشد التمويل الخاص بالقطاع الخاص ونخطط لتوفير الموارد اللازمة للقطاع لكي ينتقل إلى الأسواق الخضراء، ونساعد في وضع سياسات التي تنتقل إلى استراتيجيات طويلة الأمد، والتي تلقي الضوء على الاستثمارات والتكنولوجيات المطلوبة للتحول الأخضر ودعوة المستثمرين لذلك».

وواصلت: «المانحين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهتمون ببناء القدرات الخاصة بالاستثمارات، ونحاول أن نستخدم رؤوس الأموال الخاصة بنا لتمويل تلك المشروعات، وحاولنا حشد 40 مليون دولار لتحقيق نوع من التمويل المناخي».

واستكملت: «مولنا مشروعات في أسواق رأس المال، وكان هدفنا الرئيسي هو أن يكون موجه للقطاع الخاص، ويجب أن يكون هناك سندات وصكوك تساهم في تقديم 1.2 مليار دولار، وتهدف إلى حشد العديد من الموارد لدعم الانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء بكميات أقل من الكربون، لكن لا تزال هناك فجوة واسعة بين التمويل المناخي وما نحاول أن نصل إليه، ولتقليلها نحتاج إلى المضي قدمًا نحو المشروعات».