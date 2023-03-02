أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي لدعمه «كابيتانو مصر»: أتاح الفرصة لإظهار المواهب

وجّه أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكبير لمشروع «كابيتانو مصر»، قائلا إنّ الصعيد به مواهب كثيرة تستحق فرصة، ومبادرة كابيتانو مصر خلقت فرصا لأبناء المحافظات، لرفع اسم مصر عاليا في جميع المجالات.

وتحدّث حسن، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في المنيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أصوله من الصعيد، قائلا: «خرجت من المنيا وعمري 18 عاما، كانت بدايتي من أسوان أقصى الجنوب، وحريص على الحضور إلى محافظتي المنيا مرتين شهريا على الأقل».

وأضاف لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم، أنّ الإنجازات التي رآها في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي كبيرة، موجّها له الشكر على اهتمامه بالصعيد بعد سنوات عانى فيها من التهميش، متابعا: «حاسين إنّ فيه منيا جديدة داخل المنيا بفضل المشروعات الجديدة التي حولت حال المحافظة إلى الأفضل».