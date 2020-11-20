180 ثانية من الرعب.. التفاصيل الكاملة لمصرع 12 شخصا في حادث المينا

"180 ثانية" كانت المدة الزمنية التى تحولت فيها أجساد 12 شخصا إلى أشلاء بعد وقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى "نقل"، فى الوصلة الرابطة بين الطريق الزراعي - مصر - أسوان - والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص بالمنيا، بحسب روايات الشهود من مصابي الحادث.

"الحادثة مكلمتش 3 دقايق.. وشفنا جثث الركاب اللى كانوا معانا.. مقطعة.. شوفنا راس.. شوفنا دراع.. كانت لحظات صعبة".. هكذا تحدث المصابون أثناء مناقشتهم أمام اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا حول ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث، وبدأ فى مناقشة المصابين ومناظرة جثث القتلى.. وصرحت النيابة بدفن الجثث وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وبدأت القوات فى مناقشة سائق النقل المتسبب فى الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل، وانتقل فريق من النيابة إلى المستشقى لسماع أقوال المصابين.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي، وتبين وفاة 12 شخصًا جراء الحادث.

وشرحت مصادر أنه تم نقل 5 جثث لمشرحة مستشفي المنيا العام، 2 لملوي العام، وجثتين لديرمواس العام، وجثتين لمستشفى حميات المنيا، وجثة واحدة لمستشفى اليوم الواحد بسمالوط، كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، بينهم مصاب واحد في حالة حرجة.

وانتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل على تسيير الحركة المرورية بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.