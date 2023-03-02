مدبولي: الرئيس السيسي وجه بعدم ترك أي شبر في مصر دون تنمية وتعمير

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم ترك أي شبر في أرض مصر لا تمتد إليه أيادي التنمية والتعمير، وهذا هو أهم شيء يميز عمل الدولة على مدار الـ8 سنوات الماضية.

وأضاف مدبولي، في كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا: «نحاول أن تمتد عملية التنمية والتطوير لكل بقعة في أرض مصر، لأنّ كل مواطن موجود على أرض مصر يستحق الخير ومساعدته على تحسين مستوى معيشته».

وتابع: «المنيا ثاني أكبر محافظات الصعيد إذا استبعدنا الوادي الجديد والبحر الأحمر، بواقع 32 ألف كيلومتر مربع، وفيها أكثر من 6 ملايين نسمة، والمساحة المأهولة بالسكان في المدينة تقدر بـ7.5%، وبها 9 مراكز ومدن، ومدينتين جديدتين هما المنيا الجديدة وملوي الجديدة وأكثر من 300 قرية بتوابعها».

وأشار إلى أنّ المنيا تتميز بالعديد من المقومات، على رأسها مقومات زراعية، بأكثر من 576 ألف فدان كمساحة منزرعة، منهم 243 ألفد فدان قمح، وفي النصف الثاني من أبريل سيتم البدء في الحصاد.

وشدد على أن المنيا بها مشروعات ومناطق صناعية كبيرة نفذتها الدولة، خلال الفترة الماضية، كما أنها شهيرة بنشاط المحاجر، نظرا لوجود الجبال المحيطة بالمدن وسهل نهر النيل، إضافة إلى المقومات السياحية، وبخاصة أنها تشتهر بأنها أرض التوحيد وتعتبر سجلا وافيا بكل الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية.