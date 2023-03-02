رئيس الوزراء: الصعيد له نصيب الأسد من عملية التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك نماذج مضيئة للغاية من أبناء محافظ المنيا بدءًا من هدى شعراوي وطه حسين وشيخ الأزهر الأسبق مصطفى عبدالرازق، ومن العصر الحالي الموسيقار عمار الشريعي، والأديب لويس عوض والوزيرة ميرفت التلاوي وغيرهم.

تحسين مستوى معيشة المصريين

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، أنّه كان هناك هدف واحد فقط لرؤية الدولة المصرية من كل المشروعات، وهو المواطن المصري وكيفية تحسين مستوى المعيشة، مضيفًا أن الصعيد له نصيب الأسد من عملية التنمية.

مشروعات حياة كريمة

وتابع: «هدفنا تحسين مستوى معيشة المواطن وليس فقط نصيب المشروعات»، مشيرًا إلى أنّ رسالة الرئيس السيسي أثناء وجوده في سوهاج تؤكد الاستمرار لوضع صعيد مصر على قمة الأولويات، وهذا الكلام منعكس ومترجم بصورة حقيقة من واقع مشروع مباردة حياة كريمة».