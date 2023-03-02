تاكسي يصدم شابا ويفر هاربا في بورسعيد

أصيب شاب بكسور وجروح في الرأس والجسم بعد أن صدمته سيارة تاكسي بحي الزهور ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة حيث نقله سائق التاكسي إلى أقرب سيارة إسعاف وفر هاربا وبدورها نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور مصطفى عبد الحميد إبراهيم 22 سنة، مصاب بكسر بالفك وسجات بالوجه والكتف الأيمن وتم تحويل المصاب إلى السلام بورسعيد لإجراء جراحة عاجلة بالفك.

سائق التاكسي يفر هاربا

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارة تاكسي مسرعة صدمت شاب في منطقة زمزم بحي الزهور وأكد سائق التاكسي لشهود الحادث أنه سينقل المصاب بسيارته إلى المستشفى بدلا من انتظار الإسعاف لسرعة تقديم الإسعافات الأولية لكن السائق نقل المصاب إلى أقرب وحدة إسعاف وتركه وفر هاربا وبدورها نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الزهور ويجري البحث عن السائق الهارب.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.