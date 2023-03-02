ارتفاع درجات الحراره لليوم الثاني في بورسعيد.. واستمرار حركة الصيد

شهد طقس بورسعيد ارتفاعا في درجات الحراره لليوم الثاني على التوالي، ضمن طقس حار يسود المحافظة مع شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المنتظر استمرار درجات الحرارة في الارتفاع لعدة أيام قادمة، طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، إذ بلغت درجة الحرارة اليوم 25 درجة للكبرى و16 درجة للصغرى، كما بلغت سرعة الرياح 5 كيلو متر في الساعة

التحذير من التعرض المباشر للشمس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر للشمس، وارتفاع درجات الحرارة خاصة في وقت الظهيرة، محذرة من تخفيف الملابس خاصة في فترة الليل لانخفاض درجات الحرارة.

من جانب آخر، أكد دكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أنّ سيارات ومعدات الحي انتشرت في الشوارع لأعمال النظافة والتجميل ومواجهة تقليات الطقس، إذ يتم متابعة الطقس على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات الحي بالتنسيق مع المحافظة وبدورها مع هيئة الأرصاد الجوية.

انتظام حركة الصيد

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري في بورسعيد، أن مراكب الصيد خرجت فجرا، ومن المنتظر وصولها إلى رصيف الميناء عصر اليوم، وأنّ ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على حركه الصيد، وبلغ ارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 أمتار في الغاطس، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بميناء الصيد تتابع الطقس على مدار الساعة.