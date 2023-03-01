«تعليم بورسعيد» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية 

نظمت مديرية التربية والتعليم، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، بمقر إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

أقيمت الفعالية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من قيادات مديرية أمن بورسعيد.

25 طفلا يشارك في أعمال فنية

وشارك 25 طفلا وطفلة في تنفيذ عملين فنيين أولهما أوبريت مهد الحضارة من أداء أطفال رياض أطفال مدرسة الحديدي والنادي الرسمية للغات، وثانيهما مسرحية أبطال الحماية المدنية من أداء أطفال رياض أطفال مدرسة الزهراء الرسمية للغات، التي لاقت قبول واستحسان الحضور.

وأشرف فنيا على الأعمال المقدمة من الأطفال الدكتورة ريهام العيوطي موجه رياض الأطفال بإدارة جنوب التعليمية وتم تنفيذها أمام الحضور ومنهم العقيد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد والعقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء وكيل الإدارة وسماح الجوهري مدير إدارة الاتصال السياسي وعزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال والطاقم التوجيهي المعاون لها.

الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية

يجدر بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية في غُرة مارس من كل عام بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية تقديراً لما يقوم به أبطال الحماية المدنية من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية التى تنجم عنها.