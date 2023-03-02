«حكاوي القهاوي» يستضيف الشيخ سالم والست حليمة في الإسماعيلية على قناة الحياة

تقوم المذيعة رشا الجمّال، بجولة داخل مزارع الإسماعيلية، وذلك خلال أحدث حلقات برنامج «حكاوي القهاوي»، اليوم الخميس على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

جلسات عرفية بالإسماعيلية

في أحضان الطبيعة بالإسماعيلية، تلتقي الإعلامية رشا الجمال، في «حكاوي القهاوي»، بالشيخ سالم، أحد أشهر أصحاب مزارع النخيل، ومُحكم الجلسات العرفية بالمدينة الساحرة، ليتحدث عن أشهر أنواع شتلات النخيل المنتشرة في المحافظة تحديدًا، وبين مزارع مصر بشكل عام، متناولا كيفية الاهتمام بهذه الشجرة الطيبة التي ورد ذكرها وذكر فوائدها العظيمة في القرآن الكريم، وأكثر الأنواع تداولا وإنتاجا في مزرعته.

الست حليمة.. في «حكاوي القهاوي»

وتلتقي رشا الجمّال، في الفقرة الثانية من حلقة برنامج «حكاوي القهاوي»، بالست حليمة، والدة الشيخ سالم، والمقيمة معه بالمزرعة منذ أكثر من ثلاثين عاما، ترعى الأرض، وتشرف على العمال والفلاحين ومربي المواشي بمزرعتها الممتدة، تساعدها في ذلك إحدى بناتها وبعض الأحفاد.

كما يتناول الشيخ سالم ما يحدث في الجلسات العرفية وكيفية الوصول إلى حلول ملزمة للطرفين، وحرر بها عقود تحول دون تكرار الأزمة.