طلاب stem يعرضون مشروعاتهم أمام السيسي.. «حبر من المخلفات وهيدروجين من المياه»

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح عن عدد من مشروعات طلاب مدارس stem للمتفوقين بالمنيا، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وعرض أحد طلاب مدرسة «ستيم» بالمنيا، فكرة مشروعه عن إنتاج الحبر من مخلفات المصانع، واستخدام المخلفات الكربونية الناتجة عن المصانع مثل مصانع مواد البناء.

وقال ياسين عبدالنبي، أحد طلاب مدرسة «ستيم»: «مصر في الآونة الأخيرة أصبحت من رواد صناعة الطاقة المتجددة في العالم، إضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، مشيرًا إلى أنّ مشروعنا خاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي للمياه.

في نفس الصدد، وجّه أحد طلاب مدرسة «ستيم» بالمنيا، رسالة لوالدته: «أنا من غيرها مكنتش هبقى واقف على المسرح دلوقتي، مش بس عشان دعمها وخوفها عليا ووقوفها جنبي بكل خطوة، لكن عشان هي كانت السبب في التفكير لإيجاد علاج للشوكة العظمية، وكمان أصريت إن أول تجربة للعلاج تكون عليها»، مطالبًا والدته بالوقوف على المسرح بجواره، والتي صعدت على المسرح باكية فرحًا بابنها.

وفي السياق ذاته، قدّم طلاب مدرسة «ستيم» بالمنيا، التحية والتقدير أساتذتهم تكريما لدورهم العظيم وجهودهم المبذولة معهم من أجل الوصول لكل النتائج والمشروعات الهادفة.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأساتذة والمعلمين بمدرسة «ستيم»، بالصعود على المسرح بجوار طلابهم، من أجل شكرهم وتقديم التحتية لهم مرة أخرى تقديرًا وتكريمًا لهم.