الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المشرف في المنيا

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج المشرفة في محافظة المنيا، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية، نقلتها قناة اكسترا نيوز.

وكرم السيسي اسم الشهيد رائد محمد جمال أبو حليقة، الذي استشهد أثناء التصدي لهجوم غادر على مديرية أمن المنيا في 4 يوليو لعام 2013، وتسلم التكريم والده المستشارُ علي أبو حليقة ووالدته الأستاذة آمال أحمد سرحان.

كما كرم رئيس الجمهورية الدكتور ماركو يوسف زكي حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الصيدلانية من جامعة نيوكاسل من المملكة المتحدة، وهو أول مصري وعربي أفريقي يحصل على جائزة نيوتن الدولية عن مشروعه البحثي لعلاج سرطان الكبد، ووجه نصف قيمة الجائزة لإنشاء معمل أبحاث النيل.

كما كرم الرئيس السيسي نورا محسن مؤسسة مشروع يخص رعاية وتنمية مهارات الأطفال، ويعمل معها 45 فتاة وسيدة، وكرم الرئيس السيسي اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، أول من عرب آلة الأورج ذات الأصل الغربي، وقدّم العديد من الأعمال الفنية ذات الصبغة الاجتماعية والسياسية التي حركت وجدان الشعب المصري والشعوب العربية، وتسلم عنه التكريم ابنه المهندس مراد عمار الشريعي.

كان الدكتور ضياء عوض أبو العطا أحد المكرمين، وهو أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا حائز على الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية، ونفذ أعمال فنية عديدة بميادين مصر، وساهم في تنفيذ حفل افتتاح طريق الكباش ومشاركته النحتية في حفل نقل المومياوات وقمة المناخ.

وكرم الرئيس السيسي الأستاذةَ أماني فولي عبدالجابر صاحبة مشروع سحر الطبيعة الذي يقدم منتجات غذائية من نبات المورينجا، وصنف ضمن أفضل المشروعات على مستوى المنيا من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كما حصلت على جائزة أفضل منتج غذائي مبتكر من النباتات الطبية في مهرجان النباتات الطبية والعطرية.

وكانت مريم رؤوف فؤاد، أم مينا، إحدى المكرمات أيضا، بصفتها نموذجا ملهما للمرأة الصعيدية المكافحة التي رفضت أي مساعدات مادية بعد وفاة زوجها وعملت بمهنة الجزارة لتلبية احتياجات أبنائها.

وكرم الرئيس السيسي كابتن محمد أنور حسنين اللاعب الوحيد على مستوى الصعيد الذي يمثل مصر في لعبتين جماعيتين في المحافل الدولية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري لكرة اليد وكرة السلة على كرسي متحرك وحصل على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لكرة السلة بعد غياب 24 عاما وفاز بالمركز الثاني في كأس العالم على الكراسي المتحركة.

وكرم الرئيس السيسي هناء حامد أحمد مديرة مدرسة المتفوقين بالمنيا، وهي نموذج متميز في الإخلاص والتفاني في الارتقاء بتعليم طلاب المدرسة، وساهمت في إحداث تغيير إيجابي في حياة الطلاب.