«التجمع» يثمّن قرارات السيسي برفع الأجور والمعاشات: خطوة مهمة في توقيت مهم

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إنّ حزب التجمع يرحب بالعلاوات المتعددة للموظفين والمعاشات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، خلال وجوده في المنيا، لمواجهة أوضاع التضخم، لافتا إلى أنّهم يثمنون هذه الخطوة المهمة في التوقيت المهم.

التجمع يشيد بقرارات الرئيس السيسي

وأضاف «فرج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ توقيت حزمة القرارات هام جدا، خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يكون فيه اهتمام كبير من المواطنين بتخزين الغذاء استعدادا لشهر الصيام والعيد، ما يجعل توقيت القرارات في منتهى الأهمية، لعدم الانتظار حتى شهر يوليو، واتخاذ القرار قبله بـ3 أشهر سابقة، لافتا إلى أنّ قرارات الرئيس من الناحية الاقتصادية تكبح جماح التضخم.

واستكمل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أنّ الحزب يثمن الخطوة المهمة، ولكنه يريد أن تكتمل من خلال تدخل الحكومة بشكل مباشر في عملية تحديد الأسعار، فمثلما يتم تسعير الدواء والمواصلات والبنزين، لابد التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والسيطرة عليها، وفوضى السوق برقابة حقيقية.

قرارات الرئيس السيسي

وخلال كلمة الرئيس السيسي، في جولته التفقدية بمدينة المنيا الجديدة، وجّه خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة المنيا، الحكومة، بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية «التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا».

وتضمّنت القرارات زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023».