حزب الجيل: قرارات الرئيس السيسي برفع الأجور أدخلت السرور على المصريين

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة، أدخلت السعادة والسرور إلى كل المصريين.

الشهابي يطالب الحكومة بضبط الأسعار

ودعا «الشهابي»، الحكومة إلى ضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار حتى تحقق قرارات الرئيس أهدافها وتعيين المواطنين على مواجهة أزمة الغلاء، مشددا على قدرة الدولة على ضبط الأسواق، وإعادة التوازن إلى أسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والحياتية، مؤكدًا على وقوف المصريين خلف الدولة لاجتياز تلك الأزمة الشديدة الناتجة عن أزمتي جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

قرارات الرئيس السيسي

وخلال كلمة الرئيس السيسي، في جولته التفقدية بمدينة المنيا الجديدة، وجه بعدد من القرارات الهامة، وهى:

أولًا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

رابعا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.