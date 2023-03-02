تعرف على مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة المعلنة من الرئيس السيسي

كم يصل مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة؟.. سؤال يطرحه عدد من المواطنين، بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، من محافظة المنيا، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة اعتباراً من أول إبريل 2023، مؤكداً في كلمته: «المواطن المصري هو نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه».

تفاصيل مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة

وبحسب ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، فيصل مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة ليكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، فضلاً عن زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ العام 2016 وحجم الإنجاز المُحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية أسمهموا بشكل ملحوظ في احتواء آثار الأزمة العالمية على مصر بشكل كبير.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وأضاف أن إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضرراً ساهمت في مواجهة الأزمات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن الدولة طورت من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماماً بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.