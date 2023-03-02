الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات والمواقف العدائية التي ادلى بها، دعما وتشجيعا للاستيطان.

رفض فلسطيني لما يحدث

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا الاقتحام يعد إمعانا إسرائيليا رسميا بضم الضفة الغربية المحتلة، بشكل صامت وتدريجي، معاداة للسلام وتخريبا متعمدا للجهود الأمريكية والدولية والإقليمية المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

رفض الاقتحام المنفذ من الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت الوزارة، أن هذا الاقتحام ليس له أية صفة شرعية أو قانونية، ومخالف لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، ويندرج في اطار حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها، من أنها حكومة استيطان ومستوطنين وتخريب لفرصة أحياء عملية السلام.