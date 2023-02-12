أستاذ قانون دولي لقناة «القاهرة الإخبارية»: القانون الدولي قادر على قمع الأفكار الإرهابية

قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن القانون الدولي قادر على قمع الأفكار الإرهابية إلكترونيا، ويعطي كل الأدوات لملاحقة وتتبع ومحاكمة هؤلاء الذين يروجون للفكر الإرهابي، وتوجد وسائل عدة لذلك.

القانون الدولي والتأقلم

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الدولي يتأقلم والمعاهدات تأتي عندما يشعر المجتمع الدولي أن هناك ثغرات يحتاج أن يكملها لأن الملاحقة يجب أن تكون مفهومة قانونيا من العالم بأكمله، وأن العدالة تطبق بشكل يرضي كل الضمير العالمي.

احترام الآخر

وتابع: «وذلك حتى لا يقلب الإرهابيون الوضع ويظهرون أنفسهم في وضع الضحايا الملاحقين من جهات لا تؤمن بالقانون، ويجب معاملة الإرهابيين على أساس قانوني، ويجب احترام كل حقوقهم وهذه قوة القانون الدولي، ولكن الموضوع يجب أن ننظر إليه ليس من ناحية الردع فقط -وهو ضروري- ولكن يجب أن ننظر إليه من ناحية اجتثاث تلك الأفكار من أصلها ثقافيا، وكيف يمكن أن نرسي ثقافة اجتماعية وثقافة يومية لدى الناس لكي يحترم الإنسان الآخر».