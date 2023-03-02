الجامعة العربية تشارك في قمة لحركة عدم الانحياز بأذربيجان

شارك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور خالد منزلاوي، ممثلاً عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة اليوم في العاصمة الأذربيجانية «باكو»، بحضور قادة حكومات ودول حوالي 70 دولة، ومسئولين رفيعي المستوى من البلدان المختلفة ورؤساء المنظمات الدولية.

أهمية مشاركة الجامعة في قمة أذربيجان

وأكد بيان صادر عن الجامعة العربية، أن مشاركة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة السفير الدكتور خالد منزلاوي في قمة باكو للتباحث في القضايا العالمية التي تهم دول الحركة، وكمؤشر على الأهمية التي تبديها جامعة الدول العربية للعمل المتعدد الاطراف والتضامن الدولي.