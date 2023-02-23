الجامعة العربية: سوق العمل الفلسطيني تأثر بممارسات الاحتلال الإسرائيلي

أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدُّول العربيَّة، هيفاء أبو غزالة، أنّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أثرت على سوق العمل الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاتها هيفاء أبوغزالة، نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، اليوم، بمشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالعاصمة الأردنية عمان.

أبو غزالة: الاحتلال عمل على زيادة البطالة في سوق العمل الفلسطيني

وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، عمل على زيادة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، مضيفة أنّ الجامعة العربية حريصة على دعم العمالة الفلسطينية في المجالات كافة، موجهة الشكر والتقدير للأردن على استضافة الاجتماع المهم.

وأشارت أبوغزالة، إلى أنّ الجامعة العربية ستعمل مع الشركاء من أجل تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل ودعم العمالة الفلسطينية.