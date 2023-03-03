مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حريق مبنى تجاري بروسيا

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين جراء حريق اندلع في مبنى تجاري ومكاتب مكون من 4 طوابق في «سانت بطرسبرج» الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت السلطات الروسية، إلى اشتعال الحريق مساء أمس الخميس، في الطابق الثالث من المبنى، فيما أجلت أكثر من 100 شخص من المبنى.

مشاركة 14 قطعة معدات في إخماد الحريق

وفي وقت لاحق، أخمدت السلطات الروسية، الحريق، فيما أشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى مشاركة 14 قطعة معدات و 56 شخصًا في إخماد الحريق.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الطاقة الروسية، إن إمدادات الغاز والكهرباء تعمل بشكل طبيعي في مدينة «كولومنا» بضواحي العاصمة «موسكو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام روسية، إلى دوي انفجار في مدينة «كولومنا» بضواحي العاصمة «موسكو»، فيما قالت الدائرة الصحفية لإدارة منطقة «كولومنا»، إن صوت الانفجار لم يسمع في جميع أنحاء المدينة، ولكن فقط في الجزء الريفي وراء «نهر موسكو»، وفقا لمات ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الطوارئ» الروسية تفحص مرافق في«كولومنا» بضواحي «موسكو»

من جانبها، قالت وزارة «الطوارئ» الروسية، إن عناصرها فحصت مرافق في مدينة «كولومنا» بضواحي العاصمة «موسكو»، مشيرة إلى عدم العثور على أي علامات انفجار.

وفي وقت لاحق، قالت السلطات الروسية في منطقة «كولومنا» بضواحي العاصمة «موسكو»، إن أصوات الانفجار كانت في السماء، وربما كانت ناجمة عن انفجار طائرة طائرة بدون طيار «مسيرة» ولم يتم اكتشاف حطامها بعد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وفي 28 فبراير الماضي، أشارت وزارة «الطوارئ» الروسية، إلى سقوط طائرة بدون طيار مسيرة قرب محطة لتوزيع الغاز، قرب مدينة «كولومنا»، بضواح العاصمة «موسكو»، موضحة ان الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.