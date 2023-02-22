مصرع 7 أشخاص في حريق هائل بمجمع سكني وسط موسكو

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، في حريق هائل اندلع داخل مجمع سكني بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن إصابة عدد آخر من الأشخاص، دون أن تتضح على الفور أسباب الحريق، الذي أثار حالة من الهلع في وسط العاصمة الروسية.

الحريق اندلع في مبنى متعدد الطوابق

وأكد جهاز الطوارئ في روسيا الاتحادية، في بيان أوردته وكالة «نوفوستي» للأنباء، قبل قليل، أن الحريق الذي اندلع في مبنى متعدد الطوابق، في شارع «مجدونرودنايا»، وسط موسكو، أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وفق حصيلة غير نهائية.

الحريق اندلع في مبنى يضم فندق شهير

وأشار جهاز الطوارئ إلى أن الحريق اندلع في الطابق الخامس من المبنى المكون من 16 طابقاً، ويضم أحد الفنادق الشهيرة في موسكو، وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم نقل 11 مصاباً إلى المستشفيات.