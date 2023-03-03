6 أوراق مطلوبة لتسجيل حكم الطلاق أو الخلع بالأحوال المدنية.. محامٍ يوضح

بعد إتمام الانفصال تتساءل العديد من السيدات، عن الأوراق التي تمكنهن من تسجيل حكم الطلاق أو الخلع في الأحوال المدنية، حال كان هذا الانفصال بالطلاق أو بالخلع بحكم من المحكمة أو الطلاق تم بشكل ودي عند المأذون الشرعي أو حالة الخلع، لتسهيل عليهن خطوة تغير حالتهن الاجتماعية في البطاقة، وخلال هذا التقرير سيوضح علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، الأوراق التي تحتاجها السيدة لتسجيل الطلاق بسجل الأحوال المدنية.

قال «حمودة»، إن قانون الأحوال الشخصية حدد للسيدة المنفصلة سواء بحكم من المحكمة أو على يد مأذون شرعي، عدة أوراق لتسهل عليها تسجيل الاحكم في الأحوال المدنية، وهي:-

6 أوراق مطلوبة لتسجيل حكم الطلاق بالأحوال المدنية

1- تقوم السيدة باستخراج صورة رسمية من حكم الطلاق أو الخلع مزيل بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ، من سكرتير الجلسة أو كمبيوتر المحكمة.

2- تستخرج شهادة بحالة استئناف من عدمه، وذلك من جدول المحكمة الاستئنافية ويكون من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة، وحينها تستطيع السيدة استخراج قسيمة طلاقها.

3- تحصل السيدة على خطاب من المحكمة موجه للسجل المدني التابع لها، ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة.

4- تسليم السيدة الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف والإخطار الموجه للسجل المدني التابع لها.

استخراج الوثيقة بعد 7 أيام

5- ليتم إثبات الحكم على سيستم سجل الأحوال المدنية، وبعد مرور 7 أيام تتمكن السيدة استخراج وثيقة طلاقها مميكنه من أي سجل مدني.

6- وبعد حصولها على وثيقة الطلاق المميكنة تقوم بتقديم صورة منها وترفق معها استمارة جديدة للرقم القومي بتغير البيانات.