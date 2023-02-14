الأنبا بولا يوضح أبرز بنود الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

يمر توثيق عقود الزواج في الكنيسة القبطية بمرحلتين، الأولى تسمى «نصف إكليل» أو «المحضر»، وهو ما يشبه الإشهار بوجود الخطوبة، ثم تأتي المرحلة التالية، ويطلق عليها «الإكليل»، وهو توثيق عقد الزواج.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

قال الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، إن الكنيسة في صدد الاجتماع مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة أهم البنود الجديدة التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الجديد.

وجاءت التصريحات خلال برنامج «أنا وبيتي» من تقديم نانسي مجدي، المذاع عبر شاشة قناة «مي سات» القبطية.

أوضح الأنبا بولا، أن هناك عدد من البنود التي سيتم إلزام الآباء الكهنة بذكرها في عقود الزواج، التي جاءت كالآتي:

يلزم الأب الكاهن بإعلان خطبة الفتاة والشاب في كنيستيهما.

في حالة استمرار الخطبة أكثر من عام يتم إعادة الإعلان في كنسيتي الخطيبين.

يلزم الأب الكاهن المشرف على محضر الخطوبة بالتحقق من أي ملاحظات أو شكاوى على أحد الأطراف، والتحقق من صحتها أو عدمها.

- يجب ذكر جميع البيانات السابقة في محضر الخطوبة، وفي حالة وجود ملاحظات أو شكوى على أحد الطرفين لابد أن يتضمن القرار النهائي الذي وصل إليه الأب الكاهن في تحقيقه سواء بصحة الشكوى أو خطأها.

- ألا يقل الفارق الزمنى بين محضر الزواج وعقد الزواج الرسمي عن 40 يومًا

محضر الخطوبة

واستكمل الأنبا بولا، خلال برنامج «أنا وبيتي» أن لا يجب على الكاهن تلبس دبل الخطوبة دون محضر يسجل خلاله اتفاق الزواج.

وتابع مطران طنطا أن محضر الخطوبة ضرورة لضمان حق الطرفين في الشبكة، موضحاً أنه عند فسخ المحضر لا يوجد أي عوائق ومن المقرر أن يوضح فيما بعد خطوات وإجراءات فسح المحضر.

نصائح للشباب

وأوصى الأنبا بولا بضرورة سماع الآباء الكهنة لمشكلات المتزوجين والمقبلين على الزواج، ونصح الشباب بالزواج عن معرفة وثيقة بالطرف الأخر، وأن تبدأ الارتباط بالعقل لا بالعاطفة، وأن يكون الطرف الأخر مناسب من حيث السن والتعليم والمستوى الاجتماعي، مستكملاً أنه لا يجب الإستعجال في الزواج لتجنب حدوث المشكلات.