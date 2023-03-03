«معلومات الوزراء»: الدوري المصري الأعلى قيمة سوقية في القارة الإفريقية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدوري المصري الأعلى من حيث القيمة السوقية في القارة الإفريقية، وذلك بنحو 166.73 مليون يورو، بينما جاء في المرتبة الثانية الدوري الجنوب إفريقي بنحو 157.59 مليون يورو.

ولفت إلى أن الرياضة تشكل واحدة من أهم ركائز التنمية للدولة المصرية، وفي سبيل ذلك فقد قامت مصر بالعديد من الجهود لتحقيق الريادة المصرية في مجالات الرياضة، لافتا إلى أنه وخلال هذا الأسبوع يتم اصطحابكم في جولة، للتعرف على أهم مؤشرات الرياضة المصرية، للتعرف على ترتيب الدوري المصري والأندية المصرية بين الدوريات الإفريقية.

تطوير البنية التحتية للرياضة

وأشار إلى أن الاهتمام بتطوير البنية التحتية للرياضة كان من أهم أولويات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث توسعت مصر في إنشاء العديد من المشروعات الرياضية وعلى رأسها المدينة الأولمبية واللي بتشكل بإمكاناتها الكبيرة نقلة نوعية في الرياضة المصرية.

وأوضح أن شبكة معلومات الرياضة هي شبكة قومية تهدف لخلق بنية معلوماتية قوية للرياضة المصرية، والتي من خلالها نستطيع التعرف على أهم مؤشرات الرياضة المصرية، وعملية التطوير التي انعكست بشكل مباشر على أداء مصر في البطولات الدولية المختلفة مثل دورة ألعاب البحر المتوسط.