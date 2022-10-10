رابطة الأندية المصرية تحدد شروط الاستعانة بحكام أجانب

وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة عدة شروط للأندية، في حال تقدمها بطلب لاستقدام حكام أجانب في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2022-2023.

ووضعت رابطة الأندية المصرية بندا في لائحة الدوري المصري بالموسم الجديد، جاء نصه على النحو التالي: «في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة يشارك فيها، ووافق اتحاد الكرة على طلبه، يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام، وبدلات التحكيم والتنقلات والإقامة، بالعملة الأجنبية قبل المباراة بأسبوعين على الأقل».

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