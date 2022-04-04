مفاجآت في ترتيب الأندية المصرية في تصنيف كاف: تصدر الأهلي وتراجع الزمالك

يكشف «الوطن سبورت» موقف الأندية المصرية في التصنيف الرسمي للاتحاد الإفريقي «كاف» بعد تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتأهل بيراميدز والمصري لدور الـ8 ببطولة الكونفدرالية.

وحافظ الأهلي على صدارة تصنيف الأندية الأفريقية، بعدما حصد 15 نقطة بتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في صدارة التصنيف، بينما حقق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا بالدخول في قائمة أفضل 10 أندية بالتصنيف الرسمي للكاف لأول مرة في تاريخه وذلك بحصده 10 نقاط بالتأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية رافعًا رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع بالتصنيف.

وحصد المصري البورسعيدي 10 نقاط أيضا بالتأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية ورفع رصيده إلى 19 نقطة وتقدم إلى المركز الـ21 في التصنيف.

وتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة وتراجع في التصنيف للمركز السادس، بعد توديع دوري الأبطال من دور المجموعات.

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