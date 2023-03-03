تصدير 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني اليوم الجمعة 8 سفن، كما تم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و891 شاحنة و121 سيارة.

9 آلاف طن بضائع متنوعة

وذكر بيان الهيئة أن حركة تداول الواردات سجلت 9000 طن بضائع، و522 شاحنة و77 سيارة، فيما سجلت حركة تداول الصادرات 9000 طن بضائع، و369 شاحنة، و44 سيارة.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم 3 سفن وهي دليلة وبوسيدون إكسبريس والحرية، بينما تغادر السفينة AFRICAN HERON، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفن دليلة وبوسيدون إكسبريس والحرية.

نشاط حركة البضائع بنويبع

وأشار البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 2900 طن بضائع عامة ومتنوعة و230 شاحنة، حيث استقبل الميناء السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1640 راكبا بموانيها.